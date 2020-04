Restaurantchef Sülle Govercin, Det Mexicanske Bøfhus, og Anita Winther var sidste år sammen om »Sommermusik i Kalundborg«. Om det bliver til en gentagelse i år er stadig uvist på grund af coronavirus. Foto: Jørn Nymand

Nu skal der gang i butikkernes forårshandel

Kalundborg - 13. april 2020 kl. 10:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er forår. Blomster og træer springer ud. Det gør de, selv om coronakrisen har kradset de seneste uger - også i Kalundborgs butikker. Men nu synes marketingkoordinator Anita Winther, Vores Kalundborg, at det efterhånden er forretningsindehavernes tur til at åbne dørene for kunderne og for foråret.

- Vi skal have liv i gadebilledet og i butikkernes omsætning igen, men det skal naturligvis ske efter de forskrifter, der er udstukket fra myndighederne, og det er butikkerne, som skal sørge for, at disse retningslinjer bliver overholdt - blandt andet håndsprit i butikslokalet, en generel god hygiejne og god afstand mellem kunderne, siger Anita Winther.

- Jeg ser frem til, at vi igen har et butikliv, der blomstrer. Det trænger vi alle til, og mange butikker er jo fyldt med lækre forårsvarer, som de gerne vil af med, og som kunderne helt sikkert længes efter at få fat på.

Den lille åbning, som statsminister Mette Frederiksen præsentere før påske, synes Anita Winther, at butikkerne skal tage imod.

- Butikkerne i Kalundborg må gerne holde åbent, bare de overholder spillereglerne, så man kan roligt købe ind, som man plejer, tænker sig om og holder afstand. Man skal som kunde bare tage det roligt, vise hensyn og naturligvis holde sig hjemme, hvis man føler sig sløj. Virussen skal stoppes - ikke spredes, slår Anita Winther fast.

Marketingkoordinatoren fortæller videre, at Esbern Snares Festen i juli aflyses.

- Vi ved godt nok ikke i i øjeblikket, hvor store selskaber, der tillades til den tid, men vi regner med, at det ikke bliver muligt for bl.a. vore restauratører at kunne have så mange gæster til spisning og musik i teltene, som de tidligere år.

- Vi tager konsekvensen af dette og begynder allerede nu at tænke på at sprede nogle af byfestaktiviteterne over september, oktober og november. Kan vi have lidt musik, eventuel en bierfest, musik og andet på fredage og lørdage hen over efteråret, vil vi arbejde på det.

Anita Winther nævner også årets sommermusik, der efter planen skulle begynde i juni.

- Da disse små koncerter på lørdage sker i samarbejde med Det Mexicanske Bøfhus, kræves det, at der igen bliver åbnet op for caféer og restauranter, ellers må vi også aflyse eller udsætte dem.