Nu skal Røsnæs sælges til hele det østlige Danmark

* I de kommende to uger er halvøen fast gæst i regionale tv-reklamer. Men det er kun begyndelsen. En kampagne-gruppe på Røsnæs har indsamlet 200.000 kroner, der skal udbrede Røsnæs som turistattraktion. I de kommende to uger er halvøen fast gæst i regionale tv-reklamer. Men det er kun begyndelsen. Midt i en corona-tid, hvor danskerne må droppe ferierejsen til udlandet, har en kampagnegruppe på Røsnæs taget et initiativ, der skal gøre halvøen kendt som turistdestination i hele det østlige Danmark - og med særligt fokus på hovedstadsregionen.

- I den forrykte tid, vi lever i, er det rundt om i regionerne alles kamp mod alle for at tillokke og fastholde danskerne som turister i deres eget land. Denne proces er sat i værk nærmest fra den ene dag til den næste, for vi tror, at det er helt afgørende at komme på banen så hurtigt som muligt. Vi ved, at vi har utroligt meget at byde på, både med hensyn til natur, aktiviteter og andre oplevelser, siger Mogens Anholm.