Se billedserie Jette Søes med de to festskjoler, der også er til salg hos Kirkens Korshær på Stejlhøj. Foto: Jørn Nymand Foto: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal Korshærens hylder ryddes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal Korshærens hylder ryddes

Kalundborg - 19. maj 2019 kl. 08:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Kalundborg og omegn er stadig meget villige til at donere blandt andet både tøj, nips, møbler, bøger, porcelæn og glas til Kirkens Korshær på Stejlhøj i Kalundborg.

Nu er hylderne og de øvrige gulvkvadratmeter i den store butik imidlertid fyldt så meget op, at det er tid til at holde forårsudsalg for at gøre plads til de nye varer, der står og venter på lageret - både i Kalundborg og i Glostrup, hvor Kirkens Korshær har et stort fælleslager for Korshærens butikker.

- Vi holder udsalg i uge 21 og 22, hvor vi sælger alle varerne til halv pris, fortæller Jette Søes, der en af de mange frivillige hjælpere i den store genbrugsbutik.

Hun fortæller, at der som sædvanligt er mange møbler at komme efter, ligesom der er et stort udvalg af nips og procelæn.

- Tøj har vi også meget af og gardiner. Jo, udvalget er meget bredt, fortæller Jette Søes, som også har et par usædvanlige eventyrlige kjoler at byde på til de feststemte kunder.

Når det store udsalg er forbi, bliver hylder og bøjler og stativer igen fyldt op med de mange varer, der ligger og venter på at blive brugt igen

Overskuddet fra butikken på Stejlhøj og alle de øvrige 249 Kirkens Korshær-butikker går til at hjælpe alle, der har behov for det. Sådan har man arbejdet i over 100 år. Korshærens arbejde tager form efter det behov, man ser i samfundet. Det drejer sig især om hjemløse mennesker, misbrugere, ensomme, og fattige børnefamilier.

Kirkens Korshær driver herberger og varmestuer i 29 byer over hele Danmark. Her kan mennesker, ramt af hjemløshed og andre sociale problemer, få en pause fra det pres, de lever med udenfor.

Varmestuernes medarbejdere tilbyder et måltid mad, samtaler og fællesskab, tørt tøj og et sted at hvile sig. Mennesker med misbrug kan som alle andre komme på værestederne, få et måltid mad, hvile sig og få ro.

47.000 opkald om året får Sct. Nicolai Tjenesten, som er Kirkens Korshærs telefontjeneste for mennesker, der har brug for at tale og blive lyttet til. Det er ofte mennesker, der er isoleret fra omverdenen, og som ikke har andre, der lytter til dem.

Kirkens Korshær driver også en række børne-, unge- og familiestøttende projekter ni steder i Danmark. Her hjælper man mennesker, der ofte har oplevet omsorgssvigt, har dårlig økonomi, dårlige relationer, og psykiske og fysiske helbredsproblemer.

Hjælpen består af bl.a. madpakker, tøjuddeling, rådgivning, og tilbud om udflugter og sommerlejre.