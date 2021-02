Se billedserie Nana Winther skal være frivillig tovholder for Symb Ung.

Nu sætter Symb gang i aktiviteter for unge

Kalundborg - 19. februar 2021 kl. 19:29 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

I foråret 2020 gik SYMB i gang med at udvikle et unge-miljø i huset med brætspilsaftner, fællesspisning, filmaften med mere.

Men disse aktiviteter blev sat på hold, da corona lukkede landet i marts 2020. Nu tager Symb atter fat på arbejdet med skabe et mangfoldigt ungemiljø i huset. Den rammeaftale, som Symb har indgået med Kalundborg Kommune indebærer også aktiviteter og netværk for unge.

- Vi oplever, at der er brug for et ungemiljø i byen - et miljø for alle unge! Både de unge, der går i skole og er i gang. Men også de unge, der ikke har fundet deres vej endnu. Unge, som måske har særligt behov for fællesskab og netværk, siger Symbs formand Søren Mariegård.

Symb er på udkig efter unge, der vil være med i et Unge-råd. Unge som vil engagere sig i hvilke aktiviteter der skal laves.

Det handler om at skabe netværk og aktiviteter for unge, som ikke i første omgang er faldet for hverken uddannelses- eller erhvervstilbud og på den måde kan have brug for et kærligt skub til at komme i gang. Det kan også være unge, som vil have godt af at blive en del et netværk og få styrket deres relationer og sociale kompetencer. Unge-rådet skal være en gruppe af unge, som vil udvikle og afvikle aktiviteter for unge.

Til at starte med skal gruppen brainstorme og udvikle idéer til, hvordan vi kan skabe et levende og rummeligt unge-miljø i Symb. Har du lyst til at være med i dette unge-råd, så tag kontakt til Louise Kolbjørn, sekretariatsleder i Symb.

Tovholder til Symb Ung

Symb er ved at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe, og er i kontakt med en række lokale aktører, der arbejder med unge og særligt unge, der ikke nødvendigvis er landet i uddannelse eller job endnu.

Blandt andre er HeadSpace Kalundborg med i denne arbejdsgruppe.

Nana Winther er frivillig tovholder for Symb Ung.

- Jeg tror, at dette initiativ bliver afgørende for, at unge mennesker, som i første omgang ikke har fundet deres plads indenfor de typiske samfundsrammer, føler sig mødt på en ny måde, siger hun.

Nana Winther driver virksomheden Pilotforditliv. Hun er kost- og sundhedsterapeut og oprindeligt uddannet lærer.

Som lærer har hun mødt unge, hvis vej ikke var snorlige, men havde bump på vejen.

- Min erfaring siger mig, at der ikke skal meget til at finde potentialet hos den enkelte. Det ligger ofte for fødderne af dem, de skal bare lige få øje på det først, siger hun.