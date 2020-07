Det er blandt andet til aktiviteter som fordboldskoler eller spejdercamps, at man kan søge om tilskud fra kommunens aktivitetspulje. Her ses KGB's fodboldskole i Munkesøen sidste sommer. Foto: Peter Andersen

Nu kan man søge tilskud til sommeraktiviteter

Kalundborg - 06. juli 2020 kl. 15:08 Af Anna Egeris Karstoft

Er du med i en forening, der står for at arrangere aktiviteter for børn og unge i sommerferien. Så er der godt nyt.

Som noget nyt har Kalundborg Kommune nemlig oprettet en aktivitetspulje, hvor foreninger kan søge om tilskud til at afvikle forenings- og fritidsaktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie fra uge 27 til uge 32.

Tilskuddet søges via Kalundborg Booking- og Foreningsportal under »Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge 2020«.

For alle tilskud gælder, at tilskuddet enten skal bidrage til, at aktiviteten kan afvikles, kan reducere eventuel deltagerbetaling og/eller øge det samlede antal deltagere.

Der kan ikke søges tilskud til lukkede medlemsaktiviteter eller aktiviteter, der forudsætter et bestemt medlemskab eller lignende.

Tilskuddet kan søges til alle former for sommeraktiviteter for børn og unge som for eksempel fodboldskoler og spejdercamps eller andre former for sommerskoler- og camps.

Det kan desuden søges til åbne ferie-aktiviteter som workshops eller endagsarrangementer, ligesom det kan søges til skolestarts­aktiviteter, hvor foreninger samarbejder med skoler og institutioner.

Spørgsmål til puljen kan rettes på mail til Susanne Petersen eller Jane Jensen.

Nye og flere aktiviteter Henover sommeren vil man desuden kunne finde en masse nye aktiviteter på Kalundborg Kommunes kulturkalender.

Det sker som følge af, at Folketinget har afsat midler, der skal give børn og unge mulighed for at deltage i fællesskaber og aktiviteter, så det får den bedst mulige sommer. Og det kommer også Kalundborg Kommune til gode.

Mange af aktiviteterne afholdes af Kalundborg Biblioteker, Musisk Skole, UngKalundborg, Kultur og Fritid i samarbejde med en lang række andre aktører.