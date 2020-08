Se billedserie Gruppen af føtex-medarbejdere, som sørger for at finde frem til de bestilte varer og pakke dem i poser, så de er klar til udlevering, når kunden dukker op. Fra venstre er det Sisse Madsen, Mette Øzdemir, Mie Ørnbjerg og Mai Holst. Fotos: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan man bestille sine dagligvarer online og hente dem pakket og klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan man bestille sine dagligvarer online og hente dem pakket og klar

Kalundborg - 18. august 2020 kl. 07:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forestil dig, at du tirsdag aften i ro og mag bestiller varer hos din lokale føtex. Forestil dig så, at du kommer forbi føtex-butikken onsdag eftermiddag - måske på vej hjem fra arbejde - hvor du henter dine pakkede varer hos en føtex-medarbejder ved Køb & Hent-udleveringen på parkeringspladsen ved varehuset.

Det er essensen i føtex' digitale service Køb & Hent, som i øjeblikket bliver rullet ud i flere føtex-varehuse landet over. Den 18. august kom Køb & Hent til føtex i Kalundborg, og varehuschef Dennis Larsen glæder sig over at kunne tilbyde kunderne den nye service.

- Jeg er utroligt glad for at lancere Køb & Hent i vores varehus i Kalundborg. Det betyder med andre ord, at vores kunder kan bestille dagligvarer på vores hjemmeside og efterfølgende hente dem ved vores parkeringsplads på Bredgade. Jeg er overbevist om, at det vil være en hjælp for rigtig mange af vores travle kunder, der ikke altid har lige let ved at få enderne til at mødes i en travl hverdag, fortæller varehuschef Dennis Larsen.

Den nye service er blandt andet tiltænkt de mange danskere, der helst vil have deres indkøb overstået hurtigst muligt. Det drejer sig om 45 procent af befolkningen, viser en undersøgelse foretaget i februar. Det er især børnefamilier, der kan have glæde af Køb & Hent, forklarer salgsdirektør i føtex, Jan Larsen:

- Køb & Hent er en hjælp til travle børnefamilier og kunder med lange arbejdsdage. Med Køb & Hent kan de nemlig planlægge deres indkøb om aftenen, når de har mere tid, og børnene er lagt i seng.

Ifølge Jan Larsen er servicen dog også tiltænkt danskere, der er i øget risiko for smitte med covid-19.

- Vi kan se på myndighedernes opgørelser, at covid-19 igen er begyndt at sprede sig i Danmark. Det betyder, at vi i føtex skal være ekstra opmærksomme på de af vores kunder, der er i særlig risiko for at blive smittet. Med Køb & Hent kan vi være med til at passe på de mest udsatte, som nu kan handle med mindre menneskekontakt end tidligere, siger Jan Larsen.

Køb & Hent er allerede rullet ud i en række varehuse landet over, hvor mange kunder har gjort brug af servicen. Håbet er, at endnu flere kunder i løbet af i år kan bestille deres varer hjemmefra.

- Vi har en ambition om, at alle kunder på sigt skal have mulighed for at bruge Køb & Hent. Med varehuse i stort set hele landet, kan vi give rigtig mange danskere et alternativ til den traditionelle indkøbstur. Det er jeg rigtig glad for, fortæller Jan Larsen.

Føtex Køb & Hent er en ny digital service, hvor kunden bestiller og betaler sine dagligvarer online, og hvor føtex-medarbejdere plukker og pakker varerne i butikken, så kunden blot skal afhente varerne i sin lokale føtex.

Kunden bestiller på www.føtexKøbogHent.dk, hvor føtex tilbyder samme sortiment og priser indenfor alle fødevarekategorierne, personlig pleje og rengøring, som kunden kan få i sin lokale føtex. Det vil sige kunden først vælger afhentningssted og herefter dagligvarer. Bestiller kunden inden kl. 10, så kan kunden afhente sine varer samme dag efter kl. 14. Dog kan kunden kun bestille otte dage frem. Udleveringen har åben fra kl. 14-19 alle ugens dage, dog undtaget helligdage.

Det koster 29 kr. at benytte føtex Køb & Hent.