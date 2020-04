Jens Nielsen fra TV-Kalundborg og Niels-Erik Sørensen, formand for H. F. Vestsjællands Venner, er klar med online bankospil på onsdag. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan du spille onsdagsbanko på internettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan du spille onsdagsbanko på internettet

Kalundborg - 04. april 2020 kl. 12:23 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver onsdag i de sidste 19 år har H. F. Vestsjællands Venner afviklet bankospil en gang om ugen i Kalundborg. Kun i sommermånederne har der været pause, men nu er H. F. Vestsjællands Venner blevet ramt af en ufrivillig pause i forbindelse med coronakrisen.

Men der er håb for dem, som gerne vil spille banko, H. F. Vestsjællands Venner er nemlig klar med online banko, hvor deltagerne sidder hjemme i deres egne stuer med bankoplader og kaffekopper, og så bliver selve bankospillet livestreamet, første gang på onsdag den 8. april kl. 18.30. Det oplyser H. F. Vestsjællands Venner i en pressemeddelelse.

Her vil Niels-Erik Sørensen, formand for H. F. Vestsjællands Venner, tone frem på folks computere, telefoner og tablets, klar til at læse bankotallene op, og når der så er banko, er det at tage sin telefon og ringe.

- Vi har fået den her idé i disse coronatider, hvor folk ikke har de store fornøjelser, og så håber vi selvfølgelig, at der er opbakning til det nye tiltag, udtaler Niels-Erik Sørensen, og fortsætter,

- Jeg kunne faktisk godt forestille mig, at det også vil kunne fange nogle andre mennesker, end de traditionelle bankospillere.

For at deltage i onlinebankospillet skal man købe et eller flere bankohæfter med hver ti spil i kiosken i Kvickly eller Meny, og der kan købes alle de bankohæfter, man har lyst til.

Der spilles så ti spil, og der er præmie til første deltager i hvert spil med en fuld række, som vinder 200 kroner, og så er der præmie til fuld plade i hvert spil, hvor præmien er på 500 kroner.

I alt er der præmier i bankospillet for hele 7000 kroner, der udbetales som gavekort til henholdsvis Meny og Kvickly i Kalundborg.

Bankohæfterne er til salg fra mandag morgen i både Meny og Kvickly i Kalundborg.

Selve bankospillet livestreames på TV-Kalundborg.dk, så deltagerne går ind på nyhedssiden TV-Kalundborg.dk og trykker sig ind på bankobilledet, så begynder spillet, første gang onsdag den 8. april kl. 18.30.

- Det er vores håb, at det her bliver så stor en succes, at vi kan afvikle online bankospil en gang om ugen indtil sommerpausen, udtaler Niels-Erik Sørensen.

For at deltage i bankospillet er det et krav fra spilmyndighederne, at man er medlem af H. F. Vestsjællands Venner.

Yderlig information hos formand for H. F. Vestsjællands Venner, Niels-Erik Sørensen, tlf. 28 90 75 26.