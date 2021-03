Nu kan der skydes med luftvåben hos skytterne

Viskinge Skytteforening, der holder til under Svebølle Hallen har fået 12.500 kr. i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Med bevillingen kan foreningen se frem til at begynde at skyde med luftvåben, så snart foreningen får lov til at åbne igen. Foreningen har indkøb en luftriffel og en luftpistol samt en pumpe til at fylde luftbeholderne op med.

Steen Rossander tror på, at de nye luftvåben kan gøre at flere får lyst til at prøve skydning, da foreningen med de nye våben kan tilbyde skydning for alle aldersgrupper. I foreningen kan alle komme og skyde, og alle der kan se over bordet kan prøve at skyde. De nye luftvåben vejer ikke så meget som et almindeligt våben, så derfor kan børn med fordel prøve dette, så de kan se, om det er noget for dem.