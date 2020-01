KIF er klar til at træne begyndere igen fra 17. februar. Privatfoto

Nu kan alle blive klar til Royal Run

Kalundborg - 22. januar 2020

Er det svært at holde nytårsfortsættet om at begynde løbe tre gange om ugen?

Ja, det er det sikkert for mange, men der er kvalificeret hjælp at hente hos Kalundborg IF, hvor man gerne står til rådighed med en træning, der lige er tilpasset de nybegyndere, som har et mål om at kunne løbe fem kilometer. Holdet er for alle aldre, og der er plads til 20-25 personer.

- Vores nye begynderhold har første træning mandag den 17. februar, hvor målet er at lære at løbe fem kilometer, fortæller træner Mette Gildberg.

Man behøves ikke at have løbet tidligere.

- Hos os følger vi et 16 uges løbeprogram, hvor løberne langsomt trænes op, så de undgår skader, forklarer Mette Gildberg.

Tre gange om ugen skal der trænes. Det er nødvendigt, hvis man vil forbedre sig, og har man ikke mulighed for at møde op i løbeklubben mandag, torsdag og lørdag, kan man aftale med træneren, at man løber hjemme.

- Vi gå i gang 17. februar fra klublokalerne i Munkesøen, og dermed kan alle løberne nå at blive klar til at deltage og gennemføre distancen på fem kilometer til Royal Run 1. juni. Vi ved, at der er mange, som gerne vil deltage i et af disse løbearrangementer, og så er det en rigtig god idé at have trænet inden man kaster sig ud i det, mener Mette Gildberg.

Der er Royal Run i Sønderborg, Aalborg, Odense, Bornholm og København 1. juni. Sidste år deltog over 82.000 personer i løbene.

I år holder der også et tidligere Royal Run - nemlig 28. maj i Grønland, hvor kronprinsen deltager.

Alle fem steder 1. juni kan man løbe distancerne one mile, fem kilometer og 10 kilometer.

Løbet i Sønderborg afvikles i anledning af 100-året for genforeningen af Sønderjylland. Her melder byen for længst om udsolgt, da alle 19.000 løbenumre er købt.

Kronprins Frederik vil løbe One Mile i Sønderborg og Odense og slutte af med 10 kilometer i København. Imens vil kronprinsesse Mary løbe fem kilometer i Aalborg.

Hos Kalundborg IF fokuserer man på glæden og fordelene ved at bevæge sig og opbygger roligt formen gennem både træning og leg.

- Man kan kan tilmelde sig på voress hjemmeside eller bare møde op på dagen, 17. februar klokken 17.30, lyder opfordringen fra Mette Gildberg.