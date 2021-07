Se billedserie Anders Nielsen parat til at give bolden op, når alt snart er på plads. Fotos: Claus Sørensen

Nu gives bolden op for Padel Fun4all

Kalundborg - 13. juli 2021 kl. 07:55 Af Claus Sørensen

En stor lastbil kører ind ad hoveddøren.

Den kommer fra Spanien med grej til Kalundborgs nye padel-hal.

Der er ikke mange dage, til den åbner, så chaufføren bliver budt ekstra varmt velkommen.

Faktisk kommer han med otte ugers forsinkelse. Corona og rivende efterspørgsel på padel-baner er tilsammen skyld i den forsinkelse. Bilen har grej til tre baner med. I forvejen er to ved at blive monteret - og det er praktisk med højt til loftet, så lastbilen kan køre helt ind og losse.

- Vi skulle have åbnet den 1. maj, men det er udsat til tirsdag den 20. juli, fortæller Anders Nielsen, som er den, der har fået idéen og besluttet sig for at satse.

»Padel Fun4all« hedder padel-centret, som bliver et helt nyt tilbud i Kalundborg.

- Jeg har leget med tanken længe. Nu skal det være, siger Anders Nielsen, 48 år.

Folk får fem baner at spille på, og dermed er der plads til 20 spillere ad gangen.

Padel-centret indrettes i en stor hal på adressen Hareskovvej 15V - en hal, der i sin tid var en del af Carmen.

Her er nu bygget om og indrettet med omklædnings- og baderum, kontor, shop og lounge-område. Moderne og indbydende.

Alt i alt er der 2.000 kvadratmeter at boltre sig på.

Centret kommer til at holde åbent hver dag i tidsrummet klokken 6-23. Det bliver i sit udgangspunkt ubemandet og i høj grad baseret på tillid.

Folk skal bestille tid via internettet og modtager så en kode, som giver adgang.

Bolde og bats kan man selv have med, købe eller leje, og fire-seks gange om ugen vil instruktører være på pletten og undervise. Der bliver mulighed for at være med på særlige hold for begyndere, let øvede, piger og familie.

Der bliver også mulighed for, at firmaer, familier og venner kan booke tider til turneringer og kombinere det med et godt måltid mad. En aftale med Rhodos Pizzeria & Kebabhus, Det Mexicanske Bøfhus og Café Hangover giver mulighed for det.

Padel spilles på en lukket bane med vægge, der bruges aktivt i spillet. Langt ad vejen bruges reglerne fra tennis, når der spilles.

- Det er helt vanvittigt, hvor stor interesse der er for dette spil rundt omkring. Det er også helt unikt, fordi stort set alle kan være med og få noget ud af det, siger Anders Nielsen. Han er også selv aktiv padel-udøver, glæder sig til åbningen og lægger ikke skjul på, at han er spændt.

- En start her lige midt i sommerferien er jo en udfordring, men sådan er det.

De tre første dage holdes åbent klokken 10-23 og er gratis.

Det er en af de hastigst voksende sportsgrene i verden, der nu rykker ind i Kalundborg.