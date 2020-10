Nedrivningen af bygningerne ved det gamle bådebyggeri påbegyndt. Opgaven tager cirka tre uger. Herefter påbegyndes opførelsen af byggeri på grunden. Privatfoto

Nu går 3S i gang med millionbyggeri på havnen

Kalundborg - 20. oktober 2020 kl. 16:17 Kontakt redaktionen

Kalundborg Havn meddelte for cirka to år siden, at den blev hjemsted for en ny virksomhed, når smedevirksomheden 3S ApS, Skandinavisk Svejse Service, flytter ind. Virksomheden påtager sig blandt andet maritime opgaver og ønsker med placeringen på Kalundborg Havn at komme tættere på den type opgaver.

På grund af flere omstændigheder blev sagen forsinket. Men nu er nedrivningen af bygningerne ved det gamle bådebyggeri påbegyndt. Opgaven tager cirka tre uger. Herefter påbegyndes opførelsen af byggeri på grunden. Det er 3S, der er bygherre, og det milliondyre byggeri skal stå færdigt om et halvt år.

Virksomheden 3S udlejer svejsere og smede til opgaver inden for en lang række brancher, og det omfatter blandt andet arbejde på kraftværker, skibskedler, raffinaderier og den kemiske industri.

Med flytningen rykker 3S alle sine aktiviteter fra Svinninge i Holbæk Kommune til Kalundborg Havn. Virksomheden afvikler over 100.000 mandetimer om året.

- Vi glæder os over at have fået aftalen med 3S, Skandinavisk Svejse Service og glæder os over at sagen nu igangsættes. Det er altid godt, når nye virksomheder slår sig ned på havnens område og dermed er med til at skabe øget aktivitet. Samtidig bidrager det til paletten af de vidt forskellige virksomheder, der er repræsenteret på Kalundborg Havn, siger havnedirektør Bent Rasmussen.

3S flytter ind på et knap 1.200 kvadratmeter stort område i Østhavnen, som hidtil har huset Kalundborg Bådebyggeri. Det nye lejemål vil komme til at omfatte et helt nyt smedeværksted samt administration og lager. Håbet er med den kajnære placering at få endnu flere opgaver inden for skibsrelateret reparationsvirksomhed.

Det pågældende areal i Østhavnen, som har adressen Østre Havneplads 3, kommer dog til at se væsentligt anderledes ud end i dag. Det bliver virkelig flot og gedigent byggeri, nævner havnedirektøren.

3S, Skandinavisk Svejse Service, blev etableret i 2006.

