Nu får RGI en hjælpende hånd

Sædvanligvis er der gode penge at hente, når Raklev Gymnastik- og Idrætsforenings frivillige fra støtteforeningen giver en hånd med i Røsnæs­hallen - for eksempel når der holdes store julefrokoster i hallen.

Brugsen i samarbejde med OK Benzin byder derfor på en række aktiviteter gennem fire timer nu på lørdag den 21. november fra klokken 10. Det sker i form af et støttearrangement.

Sammen med repræsentanter for RGI's Støtte­forening og OK benzin vil brugsuddeleren og hans personale byde på æbleskiver uden for brugsen. Halvdelen af indtægterne fra æbleskivesalget går til støtteforeningen, som dermed kan se frem til midler til arbejdet i Raklev-foreningens hånd­bold-, fodbold-, badminton- og gymnastikafdeling.

Der gives gode råd og assistance, så appen installeres, og der vanker så 25 kroner fra brugsen til RGI-støtteforeningen for hver eneste, der downloader en OK app i OK-standen. Dertil kommer, at der for hver tankning i fremtiden ydes støtte til foreningen.