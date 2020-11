Nu bygges der på Holbækvej

Flere containere fra firmaet VML Beton og Anlæg var stillet op på grunden, hvor en gravmaskine var i færd med at grave ud mens flere andre maskiner holdt parkeret ved siden af.

Nordvestnyt erfarer, at nogle af håndværkerne arbejder med at lægge fundamentet til en ny bilvask tilhørende firmaet Wash World, mens andre var ved at grave tanke ned til en ny benzintank.