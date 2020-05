Se billedserie Biografejerne Annette Nielsen og Brian Sønder Andersen glæder sig til at Kino Den Blå Engel i Kalundborg igen kan åbne den 4. juni, muligvis før.Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nu åbnes der snart for film igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu åbnes der snart for film igen

Kalundborg - 25. maj 2020 kl. 12:29 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye luksussal i Kino Den Blå Engel nåede kun at være åben i fire dage, før biografen blev lukket ned på grund af coronasituationen.

Biografejerne Annette Nielsen og Brian Sønder Andersen lægger ikke skjul på, at det har været en hård tid, men de ønsker ikke at folk skal have ondt af dem, fordi denne sitation har været en hård tid for mange virksomheder og for kulturlivet især.

- For Brian og jeg har det været tanken om dette sted skulle gå til grunde, der har været den værste, siger Annette Nielsen.

- Uvisheden har været svær. Da hjælpepakkerne kom, gav det lidt ro på, siger Brian Sønder Andersen.

Biograferne har fået grønt lys til åbne, og de sidste retningslinjer er kommet fra Sundhedsstyrelsen.

Der bliver åbnet senest den 4. juni i Kino Den Blå Engel. Hvilken film, der er på programmet, kan Annette Nielsen ikke sige endnu. Muligvis bliver der også åbnet før i biografen, hvis der bliver frigivet en film tidligere.

- Lige nu er problemet, at filmstudierne holder filmene tilbage. For eksempel skulle der have været premiere på den nye James Bond film, siger Annette Nielsen.

Nu gøres der klar til at åbne, så kunderne kan føle sig helt trygge.

Luffe til popcorn Hanerne på toiletterne er blevet skiftet ud, sprit for 7000 kroner vil stå klar, og »Hold afstand« klistermærker skal klistres fast på gulvet. Plexiglas er også blevet sat op ved disken, og de ansatte vil bruge handsker.

I foyeren må der maximalt være 30 personer, og inde i salen skal der være et sæde mellem de gæster, som ikke kommer sammen. Det betyder også, at folk sikkert kommer til at stå i kø udenfor.

En familie på op på ti personer må gerne sidde ved siden af hinanden.

Popcorn, bland selv slik og sodavand kan også købes.

En særlig luffe skal bruges ved popcornmaskinen.

- Det er enormt vigtigt, at folk føler sig trygge, siger Annette Nielsen.

Hun synes, at folk har vænnet sig til at holde afstand og spritte af.

- Normalt har vi kun lukket juleaften, så det har været koldt og trist at være her. Vi glæder os så meget til at få kunder igen, siger hun.