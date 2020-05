Nu åbnes der endelig op for besøg på plejecentre

Det offentliggjorde Kalundborg Kommune på kommunens hjemmeside onsdag den 13. maj. Det betyder, at kommunen arbejder på højtryk for at give de nære pårørende mulighed for at besøge deres pårørende fra i dag, hvis det kan lade sig gøre at stå klar med sikre forhold. - Endelig kan vi give borgere på plejehjem og deres pårørende den besked de og vi har ventet længe på. Nemlig, at det nu er muligt at besøge beboerne på plejecentrene. I den forbindelse vil jeg meget gerne benytte lejligheden til at takke for den tålmodighed og forståelse, som både beboere, pårørende og personale har udvist i en svær tid, siger formand for ældre- og sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune, Peter Jacobsen.

Besøg skal aftales på forhånd

Hovedlinjerne i de nye retningslinjer er, at både pårørende og beboere skal have været symptomfri for sygdom i 48 timer op til besøget, at besøgene foregår på centrets udearealer, at besøgene aftales med personalet på forhånd og, at der opretholdes god håndhygiejne og holdes afstand.

Blot for at nævne nogle af de retningslinjer, der er stillet op fra centralt hold.

Kalundborg Kommune er gået i gang med at indrette arealerne omkring plejecentrene, så de kan leve op til retningslinjerne.

Alle de nære pårørende, der står som kontaktpersoner for beboerne på kommunens plejecentre, vil i løbet af de kommende dage blive kontaktet af Kalundborg Kommune med instruktioner om, hvordan besøg rent praktisk tager form. Herunder hvordan man booker en tid.

- Det er vigtigt for os, at besøgene foregår på en forsvarlig vis. Borgernes sikkerhed er det der ligger os allermest på sinde, siger Peter Jacobsen.

Man kan læse mere om retningslinjerne på Kalundborg Kommunes hjemmeside.