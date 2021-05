HoloLens-briller med mixed reality er en avanceret teknologi, der lægger et digitalt ekstra lag af information på reparationsopgaver, som en servicetekniker normalt ikke kan udføre alene. Privatfoto

Novozymes tester mixed reality

Kalundborg - 31. maj 2021 kl. 14:59 Af Ulrik Reimann

Kalundborg: Det er en bekostelig affære at reparere en bygnings driftssystemer, hvor udgifterne til ekstern specialisthjælp har det med at hobe sig op. Men det kan være fortid med indførelsen af mixed reality-briller, der påfører virkeligheden et ekstra digitaliseret lag.

Når en virksomheds ventilationssystem står af, kræver det ofte tilkaldelse af en specialist for at få det repareret. Hver gang koster det danske virksomheder mange tusinde kroner med udgifter til ekstern hjælp og egen tabt arbejdsfortjeneste, mens systemet er ude af drift. For ikke at tale om ekstern kørsel, der udleder CO2. Det er en udfordring, som især virksomheder med flere lokationer og anlæg kan nikke genkendende til.

En af dem er Novozymes. Siden oktober 2020 har de samarbejdet med facility management-leverandøren Coor om at innovere en digital løsning på problemet. Her har Coors serviceteknikere på Novozymes' faciliteter i Kalundborg, Bagsværd og Lyngby testet såkaldte HoloLens-briller med mixed reality. Det er en avanceret teknologi, der lægger et digitalt ekstra lag af information på reparationsopgaver, som en servicetekniker normalt ikke kan udføre alene.

- Vores erfaringer viser, at vi med mixed reality kan løse facility management-opgaver med det samme og uden bekostelig hjælp fra eksterne specialister. Den ekstra hjælp kan vores tekniker nemlig få via sine HoloLens-briller, hvor en specialist kan se med og assistere opgaveløsningen. Brugeren kan tilmed se videoer og specifikke manualer og reparationsanvisninger, fortæller Thomas Fog, som er divisionsdirektør for Integrated Facility Management og Property hos Coor i Danmark.

På de tekniske anlæg, hvor HoloLens-brillerne anvendes, har det reduceret antallet af Novozymes' vagtudkald med hele 40 procent, forbedret responstiderne med 20 procent og reduceret miljøbelastningen med 44 kilo CO2.

Tallene taler for sig selv, men potentialet er endnu større. For som med al anden innovation handler det også om at gøre erfaringer og udvide:

- Med Coors hjælp, og ved selv at teste HoloLens-brillerne, har vi fået øjnene op for mixed realitys potentiale - ikke bare her og nu, men også på lang sigt. Det er en meget alsidig teknologi, der kan bruges til stort set alle slags opgaver, og der er ingen tvivl om, at dette er en revolution indenfor facility management, siger René Jacobsen, der er Head of Facility Services EMA hos Novozymes.

Han påpeger, at næste skridt er at udvide HoloLens-brugen til opgaver på blandt andet køle- og ventilationsanlæg, vagtservice om aftenen og Novozymes Lab med laboratorieudstyr, der kræver hyppig service.

HoloLens skal også gøre Coors facility management-arbejde enklere, bedre og billigere for andre virksomheder. Servicegiganten har således på tegnebrættet at udbrede brugen af HoloLens over de næste to-tre år til 50-100 kunder og de 6.5 millioner kvadratmeter de repræsenterer. Det vil betyde en effektivisering og store millionbesparelser - nærmere i omegnen af 7,5 millioner kroner om året.

Og så er der også perspektiver i at bruge HoloLens i fjernuddannelse af specialister.