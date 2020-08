Novo Nordisk i Kalundborg vokser og vokser. Fredag udmeldte selskabet, at der skal investeres yderligere 850 millioner kroner i produktionsanlægget i Kalundborg.

Novo investerer 850 millioner mere i Kalundborg

Sidst på eftermiddagen fredag udsendte Novo Nordisk en pressemeddelelse om, at selskabet vil foretage en investering på 850 millioner kroner i en udvidelse af sine produktionsfaciliteter i Kalundborg.

Med den nye investering runder Novo Nordisk i Kalundborg en samlet investering på to milliarder kroner i 2020.

I februar annoncerede Novo Nordisk således investeringer for 800 millioner kroner i opgraderinger og udvidelser af produktionsanlægget i Kalundborg, så de i fremtiden vil kunne producere både eksisterende samt næste generations diabetesprodukter.

Altså investeringer for i alt 1,175 milliarder kroner - som med fredagens udmelding om de 850 millioner kan forhøjes til investeringer på i alt 2,025 milliarder kroner i Kalundborg i 2020.

- I Kalundborg producerer Novo Nordisk i dag en række produkter til diabetesbehandling, og med den seneste investering vil et eksisterende produktionsanlæg blive ombygget og udvidet for at skabe yderligere kapacitet til produktion af fremtidens lægemidler, hedder det i meddelelsen.