Arealet, som Novo Nordisk netop har købt af Kalundborg Kommune, ses indrammet med blå streg.

Send til din ven. X Artiklen: Novo bag stort køb af jord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Novo bag stort køb af jord

Kalundborg - 04. maj 2018 kl. 10:35 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Novo Nordisk har netop underskrevet en aftale med Kalundborg Kommune om køb af omkring 100.000 kvadratmeter jord i forbindelse med det eksisterende areal ved Stejlhøj i Kalundborg, som Novo Nordisk købte i 2016, og hvor virksomheden åbnede et nyt laboratorium i 2017. Virksomheden kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse de konkrete planer for det nyindkøbte grundareal.

Udvidelsen af fabriksområdet sker i forlængelse af Novo Nordisks overordnede vækststrategi. Til næste år kan Novo Nordisk i Kalundborg fejre 50 års jubilæum, og investeringen i 100.000 kvadratmeter yderligere grund understreger ambitionerne om en fortsat styrket tilstedeværelse i Kalundborg.

- Historisk har vi investeret massivt i fabriksområdet. Alene i perioden 2000-2016 har Novo Nordisk investeret 14,1 milliarder kroner i Kalundborg. I 2015 investerede vi for eksempel 1,5 milliarder kroner i en ny fabrik i Kalundborg. I 2016 blev de eksisterende produktionsfaciliteter udvidet med en investering på 400 millioner kroner, og samme år investerede vi også i et nyt laboratorium til 300 millioner kroner. I 2018 investerer Novo Nordisk yderligere en milliard kroner i optimeringer og udvidelser af vores eksisterende produktionsfaciliteter her i Kalundborg, siger Michael Hallgren, produktionsdirektør i Novo Nordisk Kalundborg.

- Det er virkelig gode nyheder, når Danmarks største virksomhed og den absolut største i Kalundborgs industriklynge køber endnu et stort areal med henblik på fortsat udvidelse. Vi arbejder på mange niveauer tæt sammen med virksomhederne i Kalundborg for at sikre udviklingsmuligheder og understøtte virksomhedernes vækst, siger Martin Damm, borgmester i Kalundborg.

Købet af den nye grund giver Novo Nordisk en større fleksibilitet i planlægningen af den fremtidige produktion i Kalundborg, og understøtter mulighederne for fortsat vækst.

- Vi kan dog ikke på nuværende tidspunkt oplyse de konkrete planer for det nyindkøbte grundareal, udtaler Michael Hallgren og uddyber: - I 2017 åbnede vores nye laboratorie på Stejlhøj, og vi planlægger at etablere en overkørsel mellem det eksisterende fabriksområde og det nye område ved Stejlhøj. Det nye grundareal kan derfor meget let integreres med det eksisterende område.