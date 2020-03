Der blev hamstret onsdag aften, da statsministeren meldte nye cotona-beslutninger ud, og mange borgere købte også vildt ind torsdag - selvom der er masser af varer på hylderne, sdiger fødevareminister Mogens Jensen (S) - og tilføjer: Folk skal tænke sig om. Foto: Ulrik Reimann

Nordvestsjælland lukker ned

Kalundborg - 12. marts 2020 kl. 13:44 Af Marianne Nielsen, Agner Ahm og Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner var forberedte på drastiske indgreb efter corona­virussets vilde udvikling de seneste dage.

For titusinder af voksne og børn ændrer hverdagen sig fra i dag i Nordvestsjælland. Som resten af Danmark lukker Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner ned, når offentlige arbejdspladser, skoler, uddannelses- og daginstitutioner går i dvale.

I hundredevis af offentlige arrangementer i alle genrer aflyses - eller udsættes i mindst 14 dage. Og ellers på ubestemt tid.

I Kalundborg koncentrerer borgmester Martin Damm (V) og den kommunale direktion sig på den helt korte bane om at sikre, at velfærdsinstitutionerne - herunder plejehjem - fungerer, som de skal:

- Der er nogle helt basale funktioner, som skal sikre, at de svageste medborgere får den hjælp og støtte, de har behov for. Allerede inden statsministerens udspil i aftes har Kalundborg været på forkant med den forventede udvikling i kølvandet på corona, og det er min forventning, at vi løser alle de nødvendige opgaver på en god måde.

Martin Damm fortsætter: - Rigtig mange forældre er udfordret med den nye dagsorden for hverdagen. Men jeg tror på, at langt den overvejende del af forældre til børn i skole eller daginstitutioner meget hurtigt finder løsninger, de kan leve med.

Martin Damm agter ikke at skifte borgmesterkontoret ud med hjemmearbejdsplads:

- Uanset hvordan corona udvikler sig, skal der træffes beslutninger, som kræver, at de kommunale ledelser er intakte, siger han - og tilføjer, at det endnu ikke er besluttet, om kommunalbestyrelsesmødet sidst i marts gennemføres - og det gælder også for et to dage langt planseminar umiddelbart efter.

I Holbæk Kommune arbejdes der på højtryk med at omsætte regeringens tiltag til konkrete foranstaltninger.

- De nye tiltag får konsekvenser for os alle, men de er vigtige og nødvendige, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) og tilføjer:

- Vi får det til at fungere, og vi gør det sammen.

I et opslag på Facebook takker hun alle de mennesker, som fortsat tager på arbejde - såvel hos det offentlige som i erhvervslivet - og dermed sikrer, at samfundet stadig kan fungere.

Borgmesteren opfordrer alle til at følge med på holbaek.dk, hvor kommunen løbende informerer om situationen.

Men også i Holbæk er uroen blandt mange borgere stor: I supermarkederne bliver der købt meget stort ind, selv om det reelt er ganske unødvendigt.

I Odsherred betyder regeringens beslutning om at sende alle offentligt ansatte hjem, der ikke varetager kritiske funktioner, at direktionen, der de seneste dage har forberedt sig på dette scenarie, allerede i aftes gik i gang med at melde ud til medarbejdere og borgere, oplyser borgmester Thomas Adel- skov (S) til Nordvestnyt.

- Vi følger naturligvis myndighedernes seneste anbefalinger, tilføjer han.

Restriktionerne betyder også, at borgmesteren selv må arbejde hjemmefra.

- Jeg har aftale med kommunaldirektøren at jeg, når vi nåede hertil, kaldes ind, hvis det er strengt nødvendigt, og aftaler det praktiske og træffer beslutninger via telefon og Skype. Torsdag kommer til at handle om at få meldt ud til personale, forældre, brugere, borgere om hvordan vi håndterer de konkrete anbefalinger og påbud, siger han videre.

Fra alle tre kommuner er meldingerne enslydende:

Der blev hamstret i aftes efter statsministerens nye budskaber - og også i dag er rigtig mange borgere på jagt efter toiletpapir, tørgær og meget mere.

Selv om fødevareminister Mogens Jensen (S) slår fast: Det er komplet unødvendigt. Der er varer nok - folk skal tænke sig om.