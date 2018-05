Nordvestsjælland er bedst til at skaffe praktikpladser

EUC Nordvestsjælland konkluderer, at der nu »i stedet tales om en stor mangel på faglært arbejdskraft, og der er gjort flere politiske tiltag for at forbedre virksomhedernes muligheder og vilkår i forbindelse med at tage en lærling - for skal fremtidens faglærte arbejdskraft sikres, skal der investeres i praktikpladser«.