Både i Rørby, Ulstrup, Gørlev og Havnsø kan borgerne glæde sige over, at Nordea-fonden bevilger millioner til at bygge fire udendørs aktivitetspladser. Sådan forventes den nye idræts- og aktivitetspark i Rørby at komme til at se ud. Illustration: Jørgen Østergaard fra Kompan Danmark A/S

Nordea-fonden uddeler millioner til udendørs aktivitetspladser

Kalundborg - 29. oktober 2020 kl. 05:00 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Fire lokale foreninger i Kalundborg Kommune har modtaget støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje, der i alt har bevilget 3,1 millioner kroner til fire udendørs aktivitetspladser i Rørby, Ulstrup, Gørlev og Havnsø.

Størst er støtten til Rørby-Værslev Idrætsforening, der har fået i alt 980.893 kroner til en idræts- og aktivitetspark, der skal fungere som et samlingssted for alle Rørbys borgere. Nyheden vækker stor glæde i den lokale forening.

- Det synes jeg jo er fantastisk! Det gør jo, at vi får et samlingspunkt, og vi får noget, der er nyt og friskt. Vi håber på, at det kan trække nogle flere beboere til området, til skolen og til foreningslivet. Det ville jo være dejligt, siger Camilla Due, der er kasserer i Rørby-Værslev Idrætsforening.

Parken, der kommer til at ligge i forlængelse af Rørby Skole og hal, skal rumme både multibane, udendørs fitnessudstyr, en stenspiral, en petanquebane og en overdækket terrasse, og skal kunne benyttes af alle lige fra skolebørn til foreningsmedlemmer.

Forventningen er at byggeriet kan gå i gang i foråret, så parken allerede kan stå klar til sommer.

Grillhytte og petanque I Ulstrup har Røsnæs Udvikling og Beboerforening fået 975.000 kroner til at etablere en aktivitetsbase på Sønderstrand med naturlegeplads, multifunktionel grillhytte med tilhørende toiletter og et shelter. Formålet er, at endnu flere lokale vil få glæde af den kystnære natur.

Også i Gørlev kan borgerne se frem til etableringen af en park, der skal danne ramme om leg, natur og historie. Det er Gørlev og omegns Lokalråd der har modtaget i alt 902.719 kroner til projektet.

Sidst har foreningen Havnsø Havnebad i Havnsø modtaget 277.916 kroner til at lave et fitnessareal og en petanquebane på havnens østmole. De nye faciliteter skal fremme fællesskab, bevægelse og sundhed.

Bysamfund løfter i flok Nordea-fondens Her bor vi-pulje på i alt 67,9 millioner kroner uddeles i to runder, og denne er anden og sidste runde i år.

Med mere en 513 ansøgninger fra 471 småbyer har mere end hvert tredje mindre bysamfund søgt om støtte fra puljen.

- Det understreger den fornemmelse, vi havde i forvejen: At de små bysamfund formår at løfte i flok for at realisere deres drømme, udtaler direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordeafonden, der med puljen vil inspirere de mindre lokalsamfunds drivkræfter og give plads til de ofte oversete potentialer, som kan samle byen og dens beboere.

For de, der ikke nåede at søge Her bor vi-puljen, er der stadig mulighed for at søge Nordea-fondens Lokalpulje, som man kan læse mere om på www.nordea-fonden.dk