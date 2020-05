Se billedserie Filialdirektør Heidi Broskov Sørensen i det enorme stueplan, som Nordea nu har forladt.Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: Nordea får ny adresse - men i det samme hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordea får ny adresse - men i det samme hus

Kalundborg - 08. maj 2020 kl. 11:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Robdrup

Der er kun en trappeopgang fra Vænget 13 til Bredgade 25. 10 medarbejdere i bankfilialen har holdt flyttedag.

*

Nordea i Kalundborg er flyttet. Fra Vænget 13 til Bredgade 25. Men det tager under et minut at komme fra den ene adresse til den anden. Forklaring: Det er samme hus, men fra stue til 1. sal.

Egentlig var det meningen, at filialdirektør Heidi Broskov Sørensen og de ni medarbejdere skulle have budt kunder og andre gæster indenfor til åbent hus i torsdags, den 7. maj, for at markere skiftet.

- Men det har covid-19 sat en stopper for. Vi glæder os som små børn til at kunne slå dørene op for alvor, så snart folketing og sundhedsmyndighederne giver os lov, siger Heidi Broskov Sørensen.

Og corona-virusset er også forklaringen på, at blot fire medarbejdere ad gangen er fysisk på arbejde, mens de øvrige seks rådgivere arbejder hjemmefra.

- Vi savner naturligvis de kolleger, vi ikke ser til hverdag. Og ikke mindst den normale kontakt til kunderne, en kontakt, der er nærmest ikke-eksisterende i øjeblikket. Men jeg tror, at der er lys for enden af tunnelen, siger filialdirektøren.

De mange hundrede kvadratmeter lokaler i stuen rummede langt mere plads end filialens medarbejdere havde brug for. Derfor flytningen til mindre, men også mere hensigtsmæssigt og moderne indrettede lokaler, som kunderne kommer op til via en trappe. Foruden det store fælleslokale er der fire kontorer på førstesalen.

- Der er naturligvis også taget højde for, at nogle af vore kunder er udfordrede af trappen op til 1. sal. Derfor har vi bevaret et kontorlokale til samtaler med disse kunder i stuen.

Det er ejendomsselskabet DEA, som tidligere var en del af Nordea, der ejer bygningen på Vænget.

- I løbet af kort tid bliver lokalerne annonceret til leje, og vi håber naturligvis, at en eller flere virksomheder er interesseret i at gøre brug af lokaliteterne, så hele huset emmer af aktivitet, siger Heidi Broskov Sørensen.