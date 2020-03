Nordea aflyser i Gørlev

Nordea-fonden havde inviteret lokale ildsjæle til at mødes ansigt til ansigt med fondens medarbejdere for at få en individuel og personlig rådgivning i, hvordan man kan søge fondens nye »Hér bor vi-pulje«. Puljen er målrettet aktiviteter i mindre bysamfund på mellem 200 og 5000 indbyggere.

- I stedet for at mødes ansigt til ansigt har vi besluttet at tilbyde rådgivningen per telefon, online eller per mail. Vi sidder klar særligt på de dage og tidspunkter, hvor møderne skulle have fundet sted, så alle kan få rådgivning på den dag, de havde forventet, siger Henrik Lehmann Andersen, der understreger, at man også er velkommen til at henvende sig for rådgivning på andre tidspunkter.