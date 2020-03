Nomineret danseforestilling til Kalundborg

På en måde er hovedpersonen i forestillingen et gigantisk halv tons tungt roterende balancebræt. Et omdrejningspunkt kunne man kalde det. Og et kunstværk i sig selv - men også en kraftfuld og poetisk visualisering af de menneskelige relationer. På dette mægtige, vippende bræt, der bølger som livet selv, opstår der magiske øjeblikke med vilde stunts og ømme, svævende, sanselige møder.

På scenen er der fire dansere, to kvindelige fra Cypern og to mandlige fra Don Gnus danske dansekompagni. Derudover optræder komponist og sangerinde Alice Carreri, der har komponeret al musikken til forestillingen. Hun fremfører musikken live, og her mikses velkendte, nordiske melodier med græske toner.

De to mandlige dansere optræder i bar overkrop og er brutale og uforudsigelige, som de tungt, og dog alligevel med største kontrol, kaster sig rundt på den tunge scene og får den til at bevæge sig med en voldsom kraft. De to kvinder, der fysisk er noget mindre end de to mænd, møder denne maskulinitet med en femininitet, der er let og yndig, og på samme tid dyrisk, når de for eksempel kravler rundt på scenen og lokker mændene til at danse med dem.