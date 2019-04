Kommunalbestyrelsen holdt onsdag møde på Kalundborg Rådhus. Her var Kvalitetsrapport 2018 for dagtilbud blandt andet på politikernes dagsorden. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Nomeringer: Kvalitetsrapport for dagtilbud endeligt vedtaget

Kalundborg - 24. april 2019 kl. 19:10 Af Martin Stokkebro Moestrp Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nomeringer i dagtilbud er et varmt emne for tiden, og for nogle weekender siden fik emnet over 300 mennesker til at troppe op på Solskinspladsen i Kalundborg til demonstration for flere pædagoger i institutionerne. Da Kvalitetsrapport 2018 for dagtilbud skulle endelig vedtages onsdag eftermiddag i kommunalbestyrelsen, var der dog ikke den store debatlyst blandt politikerne.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) indledte som formand for børn- og familieudvalget med at redegøre for nogle af rapportens pointer. Her pointerede han blandt andet, at selv om der er flere måltal, som kommunen endnu ikke lever op til, så er man tæt på, og desuden er målene ambitiøse.

- Vi har sat et mål om, at 65 procent af de ansatte skal være uddannede pædagoger. Vi er nu på 63 procent. Landsgennemsnittet er på 58 procent og kommer vi op på 65 procent ligger vi i top ti. Men vi har ambitiøse mål, og jeg tror, vi når dem, sagde han.

Udvalgsformanden kom ikke meget ind på nomeringer, men SF's Thomas Malthesen Hiorth, der ligeledes er medlem af børn- og familieudvalget, ville godt tale om dem.

- Det er fint med 63 procent, men vi skal have flere pædagoger, så det bliver 63 procent af en større mængde. Ser man på høringsvarene (til kvalitetsrapporten, red.) fra dagtilbudene er svarene entydige. Vi skal alle have øjnene stift rettet mod vores nomeringer. Det ser ikke synderligt godt ud for Kalundborg Kommune, sagde han og udtrykte i den forbindelse støtte til forældrenes demonstration.

Derudover pointerede han, at omkostningsniveauet for dagtilbudene ligger lavt i Kalundborg Kommune, når man sammenligner med andre kommuner.

- Når man i gennemsnit i Danmark bruger 100 kroner per barn i dagtilbud, så bruger vi 93,7 kroner. Oveni skal vi så lægge, at vi har en dyr struktur på området, sagde Thomas Malthesen Hiorth.

Et andet udvalgsmedlem, Kristine Vesterskov Olsen (S) bakkede op om SF'erens pointer.

- Kvalitetsrapporten er et godt redskab, men vores ambitioner er meget, meget høje, og de stemmer ikke overens med, hvad vi putter af ressourcer i det. Det er også det, man kan se i høringssvarene. Derfor skal vi have fokus på det her, sagde hun.

Borgmester Martin Damm afsluttede debatten.

- Det lyder som, at det er et kvalitetsmål i sig selv, hvor mange penge man bruger.Forrig år var vi den kommune i hele landet, der havde det laveste sygefravær på daginstitutioner. På den måde bruger man ikke lige så mange penge, som hvis man har mange vikarer. Så her er jeg da glad for, at vores børn møder et personale, der har et stabilt fremmøde. Vikarer er en ærgerlig måde at bruge penge på, så det er da positivt, sagde han.