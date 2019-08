54-årige Frank Molberg Nielsen og 27-årige Kasper Schmidt-Hansen blev mandag kendt skyldige i at have udført et nøje planlagt indbrudstyveri på Torvet i Ubby, hvor de stjal 1,7 millioner kroner. Foto: Mie Neel

Nøje planlagt indbrudstyveri koster flere års fængsel

Kalundborg - 05. august 2019

Der er nu faldet dom i en spektakulær sag fra Ubby, hvor to mænd på 54 og 27 år er blevet kendt skyldige i indbrudstyveri af særlig grov beskaffenhed. Det drejer sig om 54-årige Frank Molberg Nielsen og 27-årige Kasper Schmidt-Hansen, der, inden de blev varetægtsfængslet i november sidste år, boede skråt over for Real Mæglerne på Torvet i Ubby, hvor indbrudstyveriet fandt sted.

Det var her de to mænd, den 29. maj sidste år, slap afsted med at fiske et pengenet med 1,7 millioner kroner op igennem loftet til et sikringsrum med et haveredskab, imens en medarbejder fra pengetransportfirmaet Loomis var ved at lave service på en hæveautomat. Det har nu kostet mændene flere års fængsel.

Frank Molberg Nielsen, der tidligere er dømt for ligeartet kriminalitet, fik en ubetinget fængselsdom på to år og seks måneder, hvor Kasper Schmidt Hansen fik to års ubetinget fængsel.

Det var ikke et enkelt bevis, der ledte en enig domsmandsret til deres konklusion, men flere beviser, der pegede i samme retning.

Blandt andet, at der ved ransagning på mændenes adresse blev fundet 130.000 kroner i kontanter samt elværktøj, natkikkert, pandelampe og andet teknisk udstyr, der kan være blevet brugt til tyveriet. Retten lagde vægt på, at tyveriet var nøje planlagt, blandt andet ved hjælp af overvågning på gerningsstedet, og at de to mænd boede sammen og i nærheden af gerningsstedet.

Det blev også fremhævet, at der var blevet fundet dna, som med meget stor sandsynlighed stammede fra begge mænd, på en elefanthue, som politiets hunde havde fundet i området omkring gerningsstedet. En gerningsmand, der blev set løbe fra gerningsstedet, havde også været iført elefanthue.

Efter tyveriet havde mændene købt flere biler og dyre armbåndsure, hvilket domsmandsretten ikke kunne få til at hænge sammen med, at Frank Molberg Nielsen på daværende tidspunkt var på førtidspension og Kasper Schmidt-Hansen på sygedagpenge.

Dommen lød desuden på, at de to mænd skal tilbagebetale 1,7 millioner kroner i erstatning til pengetransportfirmaet Loomis.

Mændene har begge udbedt sig tænketid i forhold til, om de vil anke dommen.