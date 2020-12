Nødundervisning til 17. januar

- Restriktionerne strækker sig foreløbigt frem til 17. januar 2021. Det omfatter også hele børn og ungeområdet. Det betyder mere konkret, at:

- Der kommer besked fra elevernes lærer, når de har haft lejlighed til at tilrettelægge denne nye situation, siger Michael Gravesen - og fortsætter:

- Alle elever i 0.-4. klasse, som har behov, tilbydes nødpasning på den lokale folkeskole/SFO. Det vil sige, hvis det er nødvendigt for, at deres forældre kan passe deres arbejde.

- Derfor vil man på folkeskolerne være klar til at modtage elever i 0.-4. klasse i forbindelse med nødpasning.

- Alle SFO'er og klubtilbud er lukket foreløbig frem til og med fredag den 15. januar 2021. Der vil være mulighed for nødpasning for de børn i 0.-4. klasse, der har behov for det.