Dagtilbuddene fortsætter som normalt, og er ikke ramt af de nye restriktioner. Der vil være nødpasning i SFO og klubtilbud.

Kalundborg - 17. december 2020 kl. 09:55 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

De nye restriktioner, som blev meldt ud onsdag aften, får ikke den store betydning for skolerne i Kalundborg Kommune.

Her blev det meldt ud, at alle skoler skulle lukke ned fra den 21. december for alle elever frem til den 3. januar 2021.

I Kalundborg Kommune skal eleverne nemlig i forvejen have juleferie fra i morgen, den 18. december og frem til mandag den 4. januar 2021. Med forbehold for eventuel forlængelse af restriktionerne.

Det oplyser Michael Gravesen, direktør i Kalundborg Kommune.

På pressemødet fremgik det også, at SFO og klubtilbud for elever i 0.-4. klasse skulle lukkes fra den 21. december til og med den 3. januar. Der vil dog være mulighed for nødpasning for de børn, der har behov for det, for eksempel børn med forældre, der arbejder i kritiske funktioner.

Dagtilbudsområdet er ikke omfattet af de nye restriktioner og fortsætter uforandret.

- Det er den normale feriepasning frem til 3. januar 2021, som vi har i dagtilbuddene, siger Michael Gravesen.

Han oplyser, at enkelte institutioner har oplevet, at børn og personale skulle blive hjemme på grund af coronavirus.

- Det har været lidt af et puslespil, at få det til at gå op i institutionerne, siger han.

