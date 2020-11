Nisser underholder i kirken

Det er altid spændende at prøve noget nyt, og hvem elsker ikke at få besøg.

- Den første søndag i advent - 29. november kl. 14 - får vi besøg i Årby Kirke af de hyggelige og underholdende nisser - Tip og Top. De kommer med masser af musik og en god historie. Og vi håber, at mange er parate til at komme og være med til en gudstjeneste for børn og barnlige sjæle, siger sognepræst Helga Tidemann Jensen.