Se billedserie Inger Andersen har haft Keramikstuen på Sandlodsvej i 25 år. Hun elsker at pynte op, og hvert år glæder hun sig til at finde kasserne med nisser og julestads frem fra gemmerne, så folk igen kan kan nyde dem i hendes værksted. Foto: Mie Neel

Nisser og keramik i julestuen

Kalundborg - 19. november 2017 kl. 08:27 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Keramikstuen på Sandlodsvej på Røsnæs har besøgende altid mulighed for at se flot, udstillet keramik og brugskunst, men op til jul er Inger Andersens værksted også fyldt med nisser og julehygge i rå mængder.

Hendes julestue, der er blevet en fast tradition igennem mere end 20 år, byder på et stort udvalg af nisser i alle størrelser og former, som man kan gå rundt og nyde med et glas gløgg og en hjemmebagt brunkage i hånden.

Hver weekend op til jul er der åbent i den gamle staldbygning på ejendommen, hvor Inger Andersen har boet med sin mand i 34 år, og foruden julepynt og nisser i alle afskygninger er der også masser af lokale delikatesser og tekstilhåndværk fra både lokale og udenbys kunstnere at se på.

Det er dog højtidens hjertelige stemning, der har en helt særlig plads i Inger Andersen julehjerte.

- Jeg må nok indrømme, at jeg har en svaghed for alt, hvad der hedder jul. Jeg har altid godt kunnet lide nisser, og jeg elsker at pynte op til jul. Men jeg har trods alt ikke så mange nisser i privaten, som jeg har herovre i værkstedet, siger den juleglade keramiker.

Hun holder ved de gamle traditioner, og det vil hun blive ved med.

- Jeg hører også til dem, der stadig sender julekort rundt. Det er en god og hyggelig tradition - det er bare en skam, portoen er blevet så dyr, siger hun og reflekterer over julens udvikling.

- Det er synd, at det hele efterhånden bliver så overfladisk, at det handler mest om, hvad man skal give i gave. Det får mange til ikke at orke julen på grund af alt det ræs, men det er jo slet ikke det, det burde handle om, siger Inger Andersen.