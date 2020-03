Niller lukker Havnegrillen

Niels (Niller) Jensen lukker Havnegrillen i Kalundborg Havnepark permanent.

- Der er lange udsigter til at vi kan starte op igen, og efter 10 måneder som nystartet er der ikke voldsomme midler at trække på, siger han.

Havnegrillen var p.t. lukket på grund af coronasituationen.

Han har derfor givet Kalundborg Kommune besked om, at han lukker Havnegrillen.

- Det er trist. Jeg kan ikke forsvare overfor mig selv at fortsætte, men jeg har fandme været glad for det, siger han, som nu prøve at finde noget andet at lave.