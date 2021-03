Regitze Andersen Dinesen: - Min fornemste opgave er min egen ledelsesstil, mit personale og kulturen på arbejdspladsen. På en arbejdsplads er det altafgørende at have glade og motiverede ansatte, for uden deres trivsel er det svært at skabe gode resultater. Foto: Per Christensen

Niende generation er på trapperne

Høje, nøgne kroner bagved den store park op mod hovedbygningens vestside skærmer for solen, og en vandrefalk tager flugten hen over disede forårsmarker. Regitze Andersen Dinesen peger på det grønne, men ufremkommelige græs­areal under de store træer:

- Det kunne være en drøm at regulere området her og bruge det til større events, måske i samarbejde med koncertarrangører. Kragerup har gennem konferencecenter og hotel mange ansigter, men der er plads til flere. Man skal have lov at drømme - og holde fast i dem.