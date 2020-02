Foto: Per Christensen

Ni timer med harmonikamusik

Der var ikke gået lang tid fra musikken begyndte at spille til de første par bevægede sig ud på dansegulvet i Gørlev Hallen lørdag eftermiddag. For 5. år i træk inviterede Harmonikavenner Vestsjælland til harmonikafestival i Gørlev Hallen, og lokkede med ni timers harmonikamusik. Det var et tilbud som havde tiltrukket rigtig mange gæster fra nær og fjern.