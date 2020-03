Se billedserie Til sommer vil det nye Badepunkt-flag vaje over ni strande i Kalundborg Kommune. Det erstatter den kendte Blå Flag-ordning. Foto: Friluftsrådet

Ni strande godkendt til Badepunkt-strande

Kalundborg - 04. marts 2020 kl. 06:28 Af Martin Stokkebro Moestrup

Det klassiske blå flag, der signalerer gode badeforhold, vil til sommer ikke længere vaje over strandene i Kalundborg Kommune. Flagløse bliver strandene dog ikke.

Friluftsrådet har således godkendt ni strande i kommunen til den nye ordning Badepunkt, og også her hører der et flag til. Badepunkt-strandene til sommer vil være Mullerup Strand, Reersø Nordstrand, Bjerge Sydstrand, Gisseløre Badebro, Saltbæk Badebro, Ulstrup Sønderstrand, Vesterlyng Nordstrand, Bjerge Nordstrand samt Kysttoften i Kalundborg.

De syv førstnævnte havde alle Blå Flag-ordningen, mens Bjerge Nordstrand og Kysttoften vil få etableret en flagstang til deres nye flag. Ligeledes forventes det, at Nyby Havn (Røsnæs Havn) vil få Badepunkt i 2021. Her forventes det nemlig, at stranden vil leve op til kravet om, at der skal være taget badevandsprøver af »udmærket« kvalitet fire år i træk.

Kriterierne for at blive Badepunkt-strand er lidt mildere end for Blå Flag-strand. Eksempelvis stilles der på Blå Flag-strande krav om naturformidlingsaktiviteter, affaldssortering i mindst tre forskellige fraktioner, lige som der er krav til at efterleve eventuelt krav om pleje, hvis strandene ligger i fredet område.

På Badepunkt-strande er naturformidling ikke et krav, der skal være en affaldsløsning »i rimelig afstand af stranden«, der er ikke krav om sortering, og plejen af et evt. fredet område er op til kommunen selv. I forhold til badevandsprøveudtagning og overholdelse af krav til badevandet er der ikke den store forskel på de to ordninger.

Medlemmerne af teknik- og miljøudvalget valgte at bytte ordning på deres møde den 7. februar sidste år.