Søren Mariegaard har tidligere været med til at lave arrangementer, hvor folk kan lære deres by bedre at kende. Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: Netværk skal introducere udlændinge til Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Netværk skal introducere udlændinge til Kalundborg

Kalundborg - 24. juni 2019 kl. 15:34 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I øjeblikket samarbejder Symb med kommunens bosætningsteam om at lave et internationalt netværk for udlændinge i Kalundborg.

Tanken er at netværket af udlændinge skal mødes til forskellige arrangementer og café-aftener, hvor de nyankomne kalundborgensere vil få mulighed for at blive introduceret til den danske hverdag.

- Det gør vi fordi, at mange af os har et ønske om, at det skal være en god oplevelse at komme til Kalundborg som ny, uanset om du er dansker eller udlænding, fortæller Søren Mariegaard, der er frivillig i organisationsgruppen i Symb.

Derfor inviterer Symb alle internationale borgere til en caféaften den 24. juni kl. 18 i Symbs lokaler på Kalundborg station, hvor Symb og Kalundborg Kommune skal sikre sig, at der er interesse for projektet.

- Det kommende møde bliver en indikator på, om vi går i gang med det, siger Søren Mariegaard. I maj blev der ligeledes afholdt et cafémøde, hvor ti personer mødte op, og Søren Mariegaard har en forhåbning om, at fremmødet bliver det samme denne gang.

Søren Mariegaard fortæller, at der er mange udlændinge i kommunen, der har nogle spændende job, eller som er i gang med en spændende uddannelse, som har en helt særlig ekspertise.

- Jeg har et personligt ønske om, at tage rigtig godt imod de her mennesker, som kan berige os med rigtig mange ting, siger han.

Indledningsvist var tanken, at der i netværket skulle laves forskellige arrangementer, hvor de nye kalundborggensere skulle vises rundt til de forskellige turistattraktioner i kommunen, men samarbejdsparterne blev klogere til den første caféaften, hvor nogle af de fremmødte gav udtryk for, hvad de ville lægge vægt på.

- Når folk lige lander, er det vigtigere for dem at vide, hvor lægen bor, hvorfor de måske ikke kan oprette en konto i banken, eller hvor der er børn, som deres børn kan lege med, fortæller Søren Mariegaard, som nu er blevet klar over at fokus skal være på alle de almindelige ting, som ikke nødvendigvis er turistattraktioner.

Hvis der viser sig at være tilslutning nok til netværket, vil der blive afholdt café-aftener en gang om måneden fra september, som vil være støttet lidt af kommunen.