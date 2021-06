Anika Spandet Lucassen har taget initiativ til ny netværksgruppe for ægtefæller til internationale medarbejdere. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Netværk for ægtefæller til medarbejdere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Netværk for ægtefæller til medarbejdere

Kalundborg - 08. juni 2021 kl. 14:34 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Når man rejser ud og bor i verden, kan et netværk være med til at gøre en forskel.

Det kan Anika Spandet Lucassen, som står bag ny gruppe, tale med om.

Hun har selv som medfølgende hustru, flere år været udstationeret i USA.

- Det er spændende og meget givende at bo langt fra det og dem, man kender. Men det er rart at have et sted, hvor man kan dele sine erfaringer, udfordringer og oplevelser - mødes med nogle i samme situation som en selv. Det at være den, der er medfølgende ægtefælle, kan være udfordrende, fordi man tit står alene med sine oplevelser og erfaringer, når ens ægtefælle tager på arbejde, siger hun.

Det er en af grundene til, at Anika Spandet Lucassen ønsker at lave en netværksgruppe for medfølgende ægtefæller til internationale medarbejdere, som bliver kaldt Symb Spouses, hvor der er plads til hygge og til at dele oplevelser, erfaringer og stille spørgsmål, når man er langt væk fra dem, man under normale omstændigheder i ens eget land vil dele dette med. Har man børn hjemme, er de også meget velkomne.

Symb opfordrer til, at hvis man har en kollega eller en nabo, som du tænker, kan have glæde af dette tilbud, så fortæl dem om det og få dem til at kigge ind på Symbs hjemmeside.

SYMB Spouses vil til at begynde med mødes hver torsdag. Gruppen mødes første gang torsdag den 10. juni kl. 10-12 i Symbs lokaler på Kalundborg Station.

- Det er bare helt fantastisk, når initiativrige mennesker som Anika opsøger Symb med en idé. Anika kan tilbyde lokalsamfundet et netværk, som ingen af os 'gamle' i Symb kan lave. Hun har erfaringer med sig fra udlandet, som hun omsætter til at skabe et nyt fællesskab her. Det er lige i Symbs ånd, siger sekretariatsleder Louise Kolbjørn.

Symb i Kalundborg er et borger- og iværksætterhus, der danner rammer for mange former for netværk og fællesskaber. SYMB er for alle borgere i lokalsamfundet. Blandt andet driver Symb initiativet Symb Internationals, som Symb Spouses er en del.

Symb Internationals holder også International Café - næste gang søndag den 13. juni.