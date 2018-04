Børn- og Familieudvalget anbefaler et nej til en sammenlægning af Musisk Skole og Kalundborg Ungdomsskole. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Nej til sammenlægning af Musisk Skole og Kalundborg Ungdomsskole

Kalundborg - 05. april 2018 kl. 10:18 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke nogen sammenlægning af Kalundborg Ungdomsskole og Musisk Skole. I hvert fald ikke hvis det står til medlemmerne af Børn- og Familieudvalget, der onsdag aften enstemnigt besluttede at anbefale et nej til en sammenlægning.

Fire af medlemmerne i udvalget af venstrefolk. Dermed har Venstre flertallet i Børn- og Familieudvalget. Partiet har i Kommunalbestyrelsen været fortalere for at Kalundborg Ungdomsskole skulle flyttes til Kultur- og Fritidsudvalget. Alligevel valgte partiet i sidste ende at stemme imod en sammenlægning.

- Det kommer måske bag på nogen, at vi stemmer nej til en sammenlægning, men for os er det vigtigste indholdet af de to tilbud og ikke strukturen, og vi har lyttet til høringssvarerne og de mange kommentarer, siger formand Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Mindretallet i udvalget bestående af Kristine Vesterskov Olsen (S), løsgængeren Gert Larsen og Thomas Malthesen Hiorth (SF) har til gengæld hele tiden været erklærede modstandere af en sammenlægning af de to skoler. Sidstnævnte var ikke overraskende svært begejstret over udfaldet af onsdagens møde.

- Det er en stor sejr for fornuften. Jeg vil ikke afvise, at jeg kunne lade mig overbevise om at en sammenlægning kunne være en god ide, hvis jeg fik forelagt nogle gode argumenter, men alt vi har hørt i denne sag er floskler, siger Thomas Matlthesen Hiorth.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen understreger, at sagen nu skal behandles i de andre fagudvalg og Kommunalbestyrelsen, inden der træffes en endelig beslutning.

- Det her er vores indstilling, så må vi se hvordan det ender, siger han.