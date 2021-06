Se billedserie Hermann Hansen - med i spidsen for forening, der vil sætte borgerprotest mod storbyggeri i Klosterparken i system. Fotos: Claus Sørensen

Nej til at spolere et grønt fristed

Kalundborg - 22. juni 2021 kl. 13:09 Af Claus Sørensen

- Jamen altså...

Hermann Hansen slår ud med armene. Peger. Ryster på hovedet. Sukker - og skælder ud.

Vi står i Klosterparken i Kalundborg, lige efter en regnbyge har skyllet godt og grundigt igennem. Står i et af de grønne åndehuller i Kalundborgs bymidte.

Det er her, der er planer om at snuppe en gevaldig bid af parken for at gennemføre et nyt boligprojekt med 116 boliger. Dels som nybyggeri i parken, dels i det gamle Kaalund Kloster.

En del af den store plan for bymidten, der nylig blev offentliggjort

- Jeg har ikke hørt én almindelig borger her i byen synes, det er en god idé at spolere Klosterparken, siger Hermann Hansen, tidligere mangeårigt medlem af bystyret.

Sammen med fem andre har han stillet sig i spidsen for en forening, hvis formål er at hindre planerne i at blive til noget. En borgeraktion.

Der sættes nu en underskriftsindsamling i gang, og foreningen overvejer også at gå med i aktioner mod projektet.

- Vi går foran og samler trådene, så området kan friholdes til borgerne i stedet for at blive reserveret til et finansieringsselskab, siger Hermann Hansen.

Hans indignation skinner tydeligt igennem.

- Vi har her en helt unik plet, der er et fristed for mennesker, dyr og fugle. Det er almenvellets sted. Vores alle fristed. Lad nu være med at spolere det, opfordrer Hermann Hansen.

Han er opmærksom på, at man sikkert vil sige, at parken stadig vil være der. At det 'kun' er noget af den, der skal bruges til byggeri.

- Det holder bare ikke, for parken vil blive helt omringet, hvis byggeriet på tre-fire etager gennemføres. Den vil blive klemt og ikke være det grønne åndehul.

Kalundborg er unik ved at have grønne områder i byen. Fristeder i byrummet. Det skal vi holde fast ved i stedet for at plastre det til. Det, folk i byen er glade for, og det folk rejser hertil for at opleve, det er ikke noget, vi selv skal bidrage til at ødelægge.

Der findes så mange andre byggegrunde i Kalundborg. Jeg forstår slet ikke, at Kalundborg Kommunalbestyrelse ligger under fra det pres, det investeringsselskab lægger på kommunen. Og jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg hørte den begejstring, flere fra især den socialdemokratiske byrådsgruppe viste for projektet. Det må være et stort dilemma at ødelægge en park, der er for alle.

Baggrunden for protesterne er et ønske om at bevare den gamle købstads atmosfære og bibeholde de grønne pområder, der er så enestående for Kalundborg.

Planerne for et moderne boligbyggeri i parken og omkring de gamle borg­ruiner betegnes som fuldstændig malplacerede.

Der henvises til, at mange andre købstæder i landet med moderne byggeri helt har ændret karakter gennem de seneste år, så sjælen er taget ud af byerne.

Indsamlingen af underskrifter er derfor en aktion for at være med til at bevare Kalundborgs sjæl.