Nedtrykt mand anholdt med ulovligt våben

Kalundborg - 19. juli 2021 kl. 10:45 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

En 28-årig mand fra Høng-området blev søndag anholdt og sigtet for at overtræde våbenlovgivningen, da han uden tilladelse var i besiddelse af et skydevåben.

Klokken 8.45 modtager Midt- og Vestsjællands Politi et opkald fra en bekendt af den 28-årige. Den bekendte meddeler, at manden er meget nedtrykt og ked af det over sin livssituation, og at han samtidig muligvis er i besiddelse af et skydevåben.

Efter at have taget sine forholdsregler, tager politiet ud mod adressen i Høng, hvor de kan se den 28-årige blive hentet i en bil med tre mænd i. Politiet følger efter og får uden problemer standset bilen.

Her viser det sig at føreren af bilen, en 24-årig mand fra Kalundborg, er frakendt sit kørekort. Han kører tilmed narkopåvirket og har en ulovlig kniv i bilen. Tre forhold, som han bliver sigtet for.

Den 28-årige mand, som der var udtrykt bekymring for, viser sig - udover at være meget nedtrykt - også at være let påvirket af stoffer. Skydevåbnet har han ikke på sig, men ved en efterfølgende ransagelse i hjemmet finder politiet et våben uden ammunition samt en peberspray, som manden heller ikke har tilladelse til at have.

Efter at være blevet sigtet for lovovertrædelserne bliver den 28-årige mand kørt på sygehuset, så han kan få hjælp til sin sindstilstand.