Se billedserie Her ved Stationsvej begynder vejrenoveringen mandag den 13. juli og kører to-tre uger frem.

Nedslidt del af Slagelsevej skal fikses

Kalundborg - 24. juni 2020 kl. 09:11 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opgaven lyder ret simpel: Læg ny asfalt på. Og strækningen er kort: Fra jernbaneoverskæringen på Slagelsevej og de få hundrede meter til rundkørslen ved Sct. Jørgensbjerg. Men det er en kompliceret opgave, hvor der er mange hensyn, som skal tages.

Det forklarer vejingeniør ved Kalundborg Kommune Ahmet Bilgin, der er projektleder for vej-renoveringen på Slagelsevej. Et projekt, der begynder mandag den 13. juni og forventes afsluttet senest i uge 31.

- Hvis vi er heldige med vejret, kan arbejdet være færdigt efter uge 30. Uge 31 er med i planlægningen, fordi så har vi taget hensyn til, at kraftig regn kan forsinke arbejdet.

Ahmet Bilgin fortæller, at vejarbejdet er inddelt i etaper og med startsted ud for Stationsvej, som skal betyde færrest gener for beboerne og erhvervslivet - et supermarked, en scooter-forretning, en synshal og en autoforhandler - på den vejstrækning, der skal renoveres.

- Fra Stationsvej kører asfaltarbejdet til jernbaneoverkørslen og rundt i svinget ad Østre Havnevej frem til rundkørslen ved OK-tanken. Og derefter kommer næste etape med strækningen fra Stationsvej til rundkørslen ved Sct. Jørgensbjerg.

Vejingeniøren fortæller, at renoveringen af Slagelsevej-strækningen egentlig skulle have været ordnet tidligere, og ikke alene er asfalten synligt elendig med forskellige lagtykkelser og huller, der er også problemer med bæreevnen. Opbygningen er ikke stærk nok til den eksisterende trafik, og derfor skal der både udføres vejvedligehold og en forstærkning med asfaltarmeringsnet i kulfiber.

De øverste fem-seks centimeter asfalt vil blive fræset op, hvorefter der lægges BSM (bitumen-stabiliseret materiale) og ABB-asfalt, som også kaldes motorvejsasfalt. Sammen med armeringen skal det give en slidstærk løsning på den meget slidte del af Slagelsevej, forklarer projektlederen.

Vejarbejdet indrettes, så den østlige cykelbane på Slagelsevej skal kunne benyttes under vejrenoveringen, mens kørebanen for biler vil blive lukket i to til tre uger.

Beboere, der ikke vil kunne parkere på deres grunde, mens arbejdet foregår, er blevet orienteret og anvist andre parkeringspladser, siger Ahmet Bilgin, som beklager generne - og tilføjer, at brugerne af Slagelsevej godt kan glæde sig til det færdige resultat med ny, slidstærk asfalt, som føles blød at køre på.

En mindre del af asfaltarbejdet ved jernbaneoverskæringen skal foregå i tæt dialog med Banedanmark, som ejer et lille vejstykke på hver side af skinnerne. Her skal arbejdet af hensyn til togene foregå om natten, og der skal stå SR-vagter. SR står for »sikkerhedsregler«.