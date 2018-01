Nedlagt taxabygning bliver del af havnepark

Taxabygningen på Vestre Havneplads har ligget tom siden Kalundborg Taxa den 1. januar 2015 flyttede i nye lokaler på Elmegade. Nu kommer der måske liv i bygningen igen, for Kalundborg Kommune har planer om i en periode at inddrage bygningen i de aktiviteter, som foregår i Kalundborg Havnepark.

- Bygningen har kendt bedre dage, og på sigt er det da også meningen, at den skal rives ned. Det er dog et lidt større projekt, så vi har valgt at udsætte nedrivningen til 2019, og så vil vi inddrage bygningen som et slags aktivitetshus for havneparken i 2018, siger Dennis Ravn, der er tovholder på Kalundborg Kommunes havneparkprojekt.