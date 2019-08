Se billedserie Hvis man ikke slår sin plæne for ofte, dukker der måske en blåhat op som denne, der har besøg af en seksplettet køllesværmer. Foto: Lasse Thomas Edlev

Naturpleje på din sommerhusgrund

Kalundborg - 01. august 2019

Danmarks Naturfredningsforening og naturvejleder, naturterapeut og forfatter Lasse Thomas Edlev, Smedelinjen 16 på Røsnæs, er gået sammen i en god sags tjeneste.

Den gode sag handler om at fremme øget biodiversitet, og ved at følge Lasse Thomas Edlevs gode råd om naturpleje på sin sommerhusgrund kan man gøre sin sommerhusgrund til en vild naturgrund med sommerfugle og masser af skønne vilde blomster.

- Vi har lagt en orientering ud på vores hjemmeside med en opfordring om at gå i gang med at sørge for, at haver op til Natur 2000-områder og anden særligt værdifuld natur ikke bliver for trimmede. Parcelhus-agtige haver, der står knivskarpt, er nemlig ikke sagen, når det handler om at fremme biodiversitet, forklarer DN-formand Susanne Ladefoged.

Mens der er særlige regler for Natur 2000-områder og anden værdifuld natur, så gælder de samme regler ikke for de private sommerhushaver, der støder op til de værdifulde naturområder.

- Derfor kan vi kun komme med en venlig henstilling og håbe på folks interesse og velvilje, siger Susanne Ladefoged, der omtaler Lasse Thomas Edlevs materiale som »fagligt særdeles kompetent«.

Naturvejleder Lasse Thomas Edlev fortæller, at han er glad for, at DN vil være med til at fremme hans opfordring om at øge biodiversiteten, ikke mindst på Røsnæs, men også andre steder som Sejerø, hvor man har nogle af de samme forhold.

- Jeg håber også, at Kalundborg Kommune vil være med til at fremme øget biodiversitet og for eksempel lægge et link ud på kommunens hjemmeside til min opfordring om naturpleje, siger naturvejlederen.

Lasse Thomas Edlev oplyser, at den lokale natur rummer flere naturtyper, og for at få noget vildt til at gro, hjælper det at kende til stedets geologi. Er jorden sandet, leret, eller bor du lavt og tæt ved en sø, har det betydning for, hvordan din have ser ud, fortæller han.

Selv om du har en tør og sandet jord, kan du få den til at blomstre sommeren igennem med vilde blomster, der klarer sig bedst på en næringsfattig jord. I sin grundige vejledning giver Lasse Thomas Edlev en uddybende beskrivelse af jordens geo­logi omkring Kalundborg og forklarer, hvorfor vores haver ser ud, som de gør.

Man får gode råd til, hvordan man kan genskabe en oprindelig natur i sin have og genindføre naturlige vækster der, hvor hybenrose og andre invasive arter har fået fat.

Selvom hver matrikel og hver sommerhushave nok er lille i det store perspektiv, batter det alligevel for sommerfugle og insekter, at de kan flyve fra tue til tue. Haverne kan blomstre sommeren igennem med vilde blomster, der klarer tørke og ustadigt vejr, fordi de er hjemmehørende arter, der netop er tilpasset den danske natur.

Vejledningen fra Lasse Thomas Edlev betegnes som et vigtigt input til at kunne gøre noget konkret for biodiversiteten i sin egen have, og den kan downloades på DN Kalundborgs hjemmeside.

Og Lasse Thomas Edlev nævner, at hans råd om at genskabe oprindelig natur i haven, kan bruges af alle, der ønsker flere vilde blomster og sommerfugle.