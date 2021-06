Se billedserie Flemming Engtoft Larsen blev i aftes udpeget til ny formand for Naturpark Åmosens bestyrelse.

Naturpark Åmosen går nye veje

Kalundborg - 29. juni 2021 kl. 13:10 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Der skal satses endnu mere på at få folk til at besøge Naturpark Åmosen.

Med en ny satsning vil naturparken gå nye veje for at formidle både natur og kultur flere steder. Det kommer til at ske ved at udbygge Kalundborg, Holbæk og Sorø Kommuners samarbejde om naturparken.

Det oplyser Flemming Engtoft Larsen, Røsnæs, som i aftes blev udpeget til ny formand for Naturpark Åmosens bestyrelse. Han afløser på formandsposten Henning Fougt, Jerslev, som fortsætter i bestyrelsen.

- Det kommer til at ske på en måde, så de tre kommuner kan se sig selv som deltagere i et endnu bredere samarbejde. Målet er at sikre en yderligere udvikling af naturparken, fortæller Flemming Larsen. Det er planen at satse på formidlingscentre i alle tre kommuner.

- Der er gjort en stor indsats for at skabe naturparken og er fortsat et stort potentiale i at udvikle den. Og det er et godt tidspunkt lige nu. Flere projekter er i gang. Den Danske Naturfond har købt Ulkestrup Lyng, og Kattrup Gods er i gang med en stor satsning med udvikling af vild natur på et 900 ha stort naturområde, hvor der med tiden skal gå elge, bisonokser, vildheste, hjorte og vildsvin. Et område ved navn Kattrup Vildnis.

Der sættes nu en proces i gang for at finde en ny leder til naturparken som afløser for Ole Tofthøj Rasmussen, som fratrådte sidste år. Parkens naturvejleder og projektmedarbejder fortsætter. Formanden håber, at den ny leder kan udpeges med tiltrædelse til 1. oktober.

Naturpark Åmosen på Vestsjælland med et samlet areal på cirka 8.000 ha strækker sig fra Storebælt og Kalundborg til Store Åmose ved Stenlille og Sorø. Den blev oprettet i 2014 som Danmarks første naturpark, efter at Friluftsrådet havde arbejdet med en række pilotprojekter. Naturpark Åmosens formidlingscenter har til huse på Fugledegård ved Tissø.