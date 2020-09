Årets tema på Naturens Dag er »Vild i naturen«. Foto: Ditte Valente

Naturens Dag markeres på Fugledegård søndag

Kalundborg - 06. september 2020 kl. 12:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I samarbejde med Naturpark Åmosen holder Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg Naturens Dag på Vikingecenter Fugledegård, Bakkendrupvej 28, på søndag den 13. september fra kl. 10-15.

Der vil være mange gratis aktiviteter i løbet af dagen: stenmaling, træsnitning, botanik- og kryddersnapsetur, ligesom der bliver mulighed for at bygge en fuglekasse eller et insekthotel.

Hvis man medbringer sine æbler/pærer kan man få lov til at presse sin egen saft på æblepresseren.

DN Kalundborg oplyser, at der er gratis entre, og man kan nyde sin medbragte mad på området med skøn udsigt over Tissø. Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig.

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets årlige mærkedag for naturoplevelser og markeres landet over med aktiviteter og arrangementer i det fri. Formålet er at få børn og børnefamilier ud i naturen og give dem inspiration til, hvad man kan lave under åben himmel.

Selvom det hedder Naturens Dag, så varer det faktisk en hel uge. I løbet af skoleugen d. 7.-11. september tager skoler og dagtilbud nemlig forskud på naturbegejstringen og sender godt 170.000 børn ud i naturen.

Naturens Dag kulminerer søndag d. 13. september med mere end 200 offentlige naturarrangementer i hele landet under temaet »Vild i naturen«.

o Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser.

o Formålet er at åbne naturen for børn og voksne og inspirere til at bruge naturen endnu mere året rundt.

o Naturens Dag er støttet af Nordea-fonden.

o Naturens Dag har eksisteret siden 2004.

o I 2019 deltog godt 180.000 børn på Naturens Dag i løbet af hverdagene, mens ca. 70.000 danskere mødte op på Naturens Dag om søndagen.