Denne primitive bro er ikke »Broen over floden Kwai«, men broen over en af kanalerne, når man kommer fra Alleshave og skal ud til Vrøj. Foto: 22.06.2013 (Kalundborg Lokalarkiv)

Naturen ved Saltbæk Vig

Helt mislykket er dæmningsarbejdet ved Saltbæk Vig ikke, for det naturområde der blev skabt, efter at det var opgivet at tørlægge Saltbæk Vig, udgør i dag en af Danmarks største ferskvandssøer, og der har udviklet sig et fantastisk plante og dyreliv i området.