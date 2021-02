På et par timer fik to frivillige affaldsindsamlere ryddet en del af Lupinvej, og bagefter tog Susanne Blasen Nielsen (til venstre) videre til Stejlhøj, hvor det også flyder med affald. Foto: Ulrik Reimann

Naturen har jo ingen arme

- Naturen har jo ingen arme, så vi er nødt til at hjælpe, lyder det fra Susanne Blasen Nielsen, som denne dag har en anden frivillig med sig, Charlotte, som slår fast, at hendes fornavn må være nok.

Der er så fint og så ryddeligt på Lupinvej ved Meny lige nu. Sådan så der bestemt ikke ud for et par dage siden, men en lang strækning af vejen er netop blevet ordnet af to frivillige affaldsindsamlere.

