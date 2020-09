Se billedserie Søndag blev naturen, for tredje år i træk, fejret på Vikingecenter Fugledegård, hvor børn og voksne hyggede sig med at presse æblesaft, male på sten og gå tur i den smukke natur ved Tissø. Foto: Thomas Olsen

Naturen blev fejret med bål, æblemost og stenmaling

Kalundborg - 13. september 2020

Lyden af hammerslag er gennemtrængende ved Vikingecenter Fugledegård, hvor børn og voksne har kastet sig ud i at bygge deres eget fuglehus.

Omkring middag havde omkring 500 personer været forbi den smukke plads ved Tissø, hvor Naturpark Åmosen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet i Kalundborg søndag fejrede Naturens Dag.

- Det er gået over al forventning, allerede fra kl. 10 var der masser af børnefamilier, der ville ind, fortæller formand i Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg Susanne Ladefoged, der hæfter sig ved, at arrangementet i år har tiltrukket mange forældre, hvor det primært plejer at være bedsteforældre.

Bag hende er en familie i gang med at presse frisk æblemost af æbler fra deres have, imens flere betragter dem samarbejde.

- Det var nogle gode æbler, skal jeg love for, siger en ældre mand, imens han kigger på en yngre dreng, der står klar med en tom eddikedunk og sørger for, at al den nypressede most havner sikkert i dunken.

Formålet med det årlige arrangement er at åbne naturen for børn og voksne og inspirere til at bruge den endnu mere året rundt.

- Det er dejligt at se så mange bruge naturen, for jo mere, du oplever den, jo gladere bliver du for den, og jo bedre passer du også på den, siger Susanne Ladefoged, der har travlt med at hjælpe de mange familier med de forskellige aktiviteter, der tilbydes på stedet.

Nogle har placeret sig på borde bænke sæt, hvor de dekorerer sten med maling eller tegner nisseansigter på træstubbe. Andre er taget med på en tre kilometer lang botaniktur for se på planter og krydderier. Også Det Danske Spejderkorps' Gørlev gruppe deltog i dagen, som blev brugt på at farve træperler med naturfarve over bål.

Pernille Campbell er en af de mange forældre, der søndag har begivet sig ud i den friske luft med sønnerne Birk og Aden på 3 og 6 år. Sammen er de netop blevet færdige med at bygge et insekthotel, hvor ørentvister og andre insekter kan tilbringe vinteren imellem grankogler, træstykker og andet godt, som trækassen er blevet forsynet med.

- Prøv lige at se her drenge, er det ikke blevet flot!, siger Pernille, der fortæller, at hun længe har villet bygge et insekthotel til sin have i Høng, men at hun ikke lige har fået det gjort.

- Vi går meget op i det med at komme ud i naturen, siger hun og bliver bakket op af sin ældste søn:

- Naturen er det bedste!, siger han, inden de alle tre traver ned mod Tissø.