Natur-anlæg ændrer vand fra kloak- til drikkevand

Det første anlæg på Sjælland - og et af de allerførste i Danmark - har GSC Anlæg A/S bygget på Strandlodsvej ved Bjerge Strand, og det hidtil største er etableret i landsbyen Tjørnelunde ved Høng. Anlægget omfatter alle byens borgere, og der er dømt ren win-win for alle parter. Kommunen »slipper« for at lægge nye kloakker, borgerne for at betale for separation af ledninger til regnvand og spildevand. Det indebærer en besparelse på mellem 30.000 og 50.000 kroner pr. husstand - foruden de kommunale besparelser.