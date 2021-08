Natteravne: Vi vil ikke være politibetjente

Flere har efterlyst at Natteravnene Kalundborg skulle træde i karakter, og få de unge mennesker til at dæmpe sig. Natteravnene har også fået flere henvendelser om emnet, men det er en misforståelse af Natteravnenes rolle, siger formand Kristina Püschl.

- Natteravnene er sat i verden for at være der for de unge så de ved de har en voksen at støtte sig op ad, hvis noget går galt, og så forældrene kan sende deres børn i byen uden bekymring. Det skal være sådan, at børnene trygt kan henvende sig til os. Hvis vi begynder at skulle agere politi og gå rundt med den løftede pegefinger, så underminerer vi børnenes tillid til os, mener formanden.