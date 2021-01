Narkokørsel med barn i bilen

Klokken 10.25 mandag standsede politiet en 24-årig kvindelig bilist fra Kalundborg på Røsnøsvej mod Vest i Kalundborg. Kvinden var påvirket af hash, så hun blev anholdt, sigtet for narkokørsel og taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter hun blev løsladt.

Med i bilen under kørslen havde kvinden et barn på et år. Politiet underrettede derfor de sociale myndigheder om sagen i forhold til barnets tarv.